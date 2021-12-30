Электрокары Tesla ржавеют точно так же, как и российские УАЗы, но быстрее. Такой вывод можно сделать после прочтения многочисленных жалоб на форуме Tesla Motor Club.

Все началось в 2016 году, когда пользователь Terminator пожаловался на появление следов коррозии на переднем бампере. Другие юзеры заподозрили его во вранье, так как «пластик не ржавеет». Однако в том же году о ржавчине написали еще 10 счастливых владельцев «Теслы».

В сервисном центре компании установили причину коррозии. Выяснилось, что ржавеет металлический усилитель бампера, который оказался плохо защищен от внешних воздействий. Производитель выложил в сеть список VIN -номеров электрокаров, в которых эта проблема могла повториться.

Однако через время на ржавчину пожаловался пользователь BlueBella. Его авто в списке не оказалось, а вот следы коррозии все-таки появились. Также интересные снимки опубликовал Smile2013, на автомобиле которого усилитель прогнил вообще. В таком состоянии он физически не способен исполнять свои функции, что негативно влияет на безопасность вождения.

Всеми этими жалобами заинтересовалось Управление безопасностью дорожного движения, которое планирует провести проверку в отношении производителя электромобилей.