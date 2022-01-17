AR-гарнитура, которую создает компания Apple, обойдется покупателям не меньше, чем в 2000 долларов, рассказал журналист Марк Гурман. Он также пояснил, почему бренд из Купертино решил поставить столь высокий ценник.

Первая причина звучит просто – это Apple. Компания всегда продавала свою продукцию дороже гаджетов от остальных брендов и не намерена делать исключения для AR-гарнитуры.

Кроме того, объяснить такую высокую цену можно расширенной функциональностью и использованием новейших технологий, которые якобы должны сделать гарнитуру Apple лучше остальных предложений на рынке.

Гурман также рассказал, что компания еще не придумала название для нового продукта, но уже рассматривает несколько вариантов. Среди которых Reality, Apple Vision, Lens и даже Goggles. Сам эксперт считает, что лучше всего подходит первый вариант – Apple Reality.