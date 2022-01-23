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Изначально Россия работала над созданием ударных беспилотных аппаратов в американском стиле, считают итальянские военные эксперты. В своей публикации в издании Analisi Difesa они приводят пример с 80-миллиметровыми ракетами С-8Л, аналог которых применялся в дронах ВМС США.

Американские ракеты Advanced Precision Kill Weapon System используются и сейчас. Как и российские С-8, они не способны уничтожать крупную бронетехнику, но являются весьма грозным оружием против живой силы, артиллерийских орудий и прочих средств поражения.

Сейчас пути России и США в создании боеприпасов разошлись, Москва разрабатывает новые заряды, которые обладают более широкими возможностями. Так, 25-килограммовые ракеты Х-БПЛА, применяемые в беспилотниках «Орион», способны атаковать вражеские дроны, пехотные и прочие подразделения на земле, бронетехнику. В ходе испытаний такая ракета попала в БПЛА условного противника с расстояния в четыре километра.

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