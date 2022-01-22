Пользователи портала Reddit сравнили безопасность в Москве и городах США и Европы.

Как отмечается, американка задала на портале вопрос о том, является ли Москва очень опасным городом. Она объяснила, что хочет отправиться в Россию учиться, но её мама очень этого боится, так как уверена, что дочь в России украдут, а затем продадут в рабство. Сама американка уверена, что плохой образ, сложившийся вокруг России, является выдумкой американских СМИ.

В ответ девушке один из читателей сообщил, что не ощущал себя в России в опасности и ему никогда не угрожали. Он сообщил, что Россия более безопасна, чем любой крупный город в США. Другая читательница заявила, что шансов быть украденной больше на стоянке магазина в Далласе, нежели в России.

Также пользователи выразили недоумение из-за того, что Россию считают словно другой планетой. Особенно это странно на фоне того, что в США является нормальным иметь разрешение на оружие.

Ранее пользователи Reddit рассказали о красоте городов в России. Как было отмечено, вопреки распространённому мнению, российские города не находятся в запустении.