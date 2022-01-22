читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пользователи портала Reddit сравнили безопасность в Москве и городах США и Европы.

Как отмечается, американка задала на портале вопрос о том, является ли Москва очень опасным городом. Она объяснила, что хочет отправиться в Россию учиться, но её мама очень этого боится, так как уверена, что дочь в России украдут, а затем продадут в рабство. Сама американка уверена, что плохой образ, сложившийся вокруг России, является выдумкой американских СМИ.

В ответ девушке один из читателей сообщил, что не ощущал себя в России в опасности и ему никогда не угрожали. Он сообщил, что Россия более безопасна, чем любой крупный город в США. Другая читательница заявила, что шансов быть украденной больше на стоянке магазина в Далласе, нежели в России.

Также пользователи выразили недоумение из-за того, что Россию считают словно другой планетой. Особенно это странно на фоне того, что в США является нормальным иметь разрешение на оружие.

Ранее пользователи Reddit рассказали о красоте городов в России. Как было отмечено, вопреки распространённому мнению, российские города не находятся в запустении.

Вам может понравиться

«Близоруки», но опасны: Поставка Киеву британских ПТРК NLAW не сулит Донбассу ничего хорошего

Противотанковые гранатометы NLAW, которые Великобритания передала Украине, представляют собой оружие малой дальности. Они поражают цели на расстоянии не больше 1 километра, однако это не делает их менее опасными. Гранаты, выпускаемые

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приходил на встречи с симптомами коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не ушёл на самоизоляцию даже при появлении признаков заболевания COVID-19. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на Times. Признаки заболевания у Джонсона заметили в
  • Анна
  • 19.01.2022
  • читать 1 минуту

Forbes: России нужны деньги, поэтому она не станет морозить Европу

Для предотвращения «нападения на Украину» Запад считает правильным отключить Россию от международных систем платежей. Однако опасается, что в ответ на это Москва просто перестанет поставлять в Европу газ. Американское издание
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 января – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 22 января – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 января – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 22 января – снег, до -2 °C | Подольск: погода, 22 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 22 января – небольшой снег, до -1 °C |