Сильное поражение легких при коронавирусной инфекции ведет к быстрому летальному исходу, если пациент своевременно не обращается за медицинской помощью, заявил инфекционист Сергей Вознесенский в интервью РИА Новости.

Госпитализация пациента сразу же после заражения, правильно выбранная схем лечения и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких существенно повышают шансы на выживание. Если же медицинская помощь оказана с опозданием, то человек с тяжелой формой Covid и поражением дыхательных путей гарантировано умрет в течение нескольких дней.

Вознесенский также рассказал об осложнениях, возникающих после заражения коронавирусом. Сепсис и вторичная бактериальная инфекция обычно присоединяются примерно через две недели. В первые же дни болезни у пациента может развиться респираторный дистресс-синдром.