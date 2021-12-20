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Сильное поражение легких при коронавирусной инфекции ведет к быстрому летальному исходу, если пациент своевременно не обращается за медицинской помощью, заявил инфекционист Сергей Вознесенский в интервью РИА Новости.

Госпитализация пациента сразу же после заражения, правильно выбранная схем лечения и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких существенно повышают шансы на выживание. Если же медицинская помощь оказана с опозданием, то человек с тяжелой формой Covid и поражением дыхательных путей гарантировано умрет в течение нескольких дней.

Вознесенский также рассказал об осложнениях, возникающих после заражения коронавирусом. Сепсис и вторичная бактериальная инфекция обычно присоединяются примерно через две недели. В первые же дни болезни у пациента может развиться респираторный дистресс-синдром.

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