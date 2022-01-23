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Если конфликт на Донбассе перейдет в фазу полномасштабного вооруженного столкновения, Соединенные Штаты будут бежать из региона почти так же, как из Афганистана и Вьетнама, уверен эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.

Он пояснил, что до панического бегства дело может и не дойдет, однако то, что Вашингтон начнет спешно выводить вложенные в Киев активы и без зазрения совести бросит свою украинскую колонию – это факт. Как США, так и Великобритания неоднократно анализировали различные сценарии развития ситуации на Донбассе, поэтому они отлично понимают, что противопоставить что-либо России у них не получится.

Указывает на неуверенность США в своих силах и ситуация на переговорах с Россией по гарантиям безопасности. Вашингтон никак не может дать четкий ответ и тянет время, рассчитывая на второй, третий и последующие раунды. Если бы они верили в свои возможности, которые лишь красиво подаются в СМИ, то вряд ли стали бы набивать цену подобными задержками.

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