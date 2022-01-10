Алина Кабаева критически высказалась в отношении руководства телеканала «Россия 1». Поводом для недовольства стало то, что, по мнению чемпионки, телеканал недостаточно внимания уделяет теме спорта.

Как отмечается, не так давно благотворительный фонд Кабаевой организовал фестиваль по художественной гимнастике «Алина». Однако по какой-то причине телеканал не захотел вести трансляцию.

По словам Кабаевой, ей пришлось самой заняться этим вопросом и убеждать руководство телеканала в том, что необходимо провести трансляцию соревнований. Как ей объяснили, данное мероприятие не является рейтинговым шоу и внимания зрителей не привлечёт.

Оказалось, что зрителям фестиваль всё же интересен и после этого проблем больше не возникало. Кабаева, комментируя эту ситуацию, заявила, что отечественному зрителю не хотят показывать спорт в должном объёме.

Недавно актёр Сергей Жигунов раскритиковал показ сериала “Сваты”, который вышел на телеканале “Россия 1”. Он заявил, что сериал был куплен на средства бюджета – следовательно, за налоги.