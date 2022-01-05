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Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, а также президент общероссийской организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия высказался насчёт души человека и места, в котором она находится в его теле.

Специалист дал интервью изданию РИА Новости, во время которого он и рассказал о душе человека. Как отметил Бокерия, вопросы о том, где находится душа, ему задают достаточно часто. Обычно в этой ситуации он отвечает, что душа человека располагается в системе кровообращения. Свою точку зрения академик объяснил тем, что, когда система кровообращения прекращает свою работу и останавливается, душа человека уходит из его тела.

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