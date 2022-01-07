Силовики восстановили правопорядок во всех регионах Казахстана, заявил пресс-секретарь президента Даурен Абаев. Он отметил, что большое количество террористов, устроивших массовые беспорядки с захватом административных зданий, было ликвидировано и арестовано.

По словам Абаева, в настоящий момент ведется следствие, устанавливается численность боевиков, их причастность к экстремистским и террористическим организациям. Кроме того, спецслужбы продолжают поиск остатков бандитов, которые продолжают сопротивление властям.

Напомним, что 2 января в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на сжиженный газ. 4 числа они переросли в массовые беспорядки во всех крупных городах страны. Силовики на время утратили контроль над ситуацией, однако сейчас она нормализуется, контртеррористическая операция продолжается.