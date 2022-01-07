Комендатура Алма-Аты заявила, что по имеющимся в ее распоряжении данным, боевики передвигаются по городу на машинах без номеров. В этой связи она обратилась к жителям мегаполиса с требованием ездить только на авто с номерными знаками и иметь при себе все необходимые для проверки документы.

Власти предостерегли граждан от нарушений этого требования, так как в противном случае они будут наказываться согласно законам, действующим в период чрезвычайного положения.

Комендант Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал, что ранее захваченные террористами объекты возвращены под контроль властей. Однако боевики все еще сопротивляются силовикам и военным. Поэтому жителям города настоятельно рекомендовано не выходить из дома по вечерам, соблюдать комендантский час и предельную осторожность.