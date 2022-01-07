читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Комендатура Алма-Аты заявила, что по имеющимся в ее распоряжении данным, боевики передвигаются по городу на машинах без номеров. В этой связи она обратилась к жителям мегаполиса с требованием ездить только на авто с номерными знаками и иметь при себе все необходимые для проверки документы.

Власти предостерегли граждан от нарушений этого требования, так как в противном случае они будут наказываться согласно законам, действующим в период чрезвычайного положения.

Комендант Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал, что ранее захваченные террористами объекты возвращены под контроль властей. Однако боевики все еще сопротивляются силовикам и военным. Поэтому жителям города настоятельно рекомендовано не выходить из дома по вечерам, соблюдать комендантский час и предельную осторожность.

Вам может понравиться

В Казахстане начались столкновения протестующих с военными и полицией

В Казахстане между протестующими гражданами и полицией с военными начались столкновения. Как отмечается, в Казахстане произошёл газовый кризис – цены на топливо с начала года выросли в два раза. Из-за
  • Анна
  • 05.01.2022
  • читать 1 минуту

Компания Google в 2022 году собирается скопировать идеи у Apple

Корпорация Google, как и многие другие компании, опубликовала свою дорожную карту с планами на 2022 год. Судя по представленным планам, Google намеревается начать копировать некоторые идеи у компании Apple, которая
  • Анна
  • 06.01.2022
  • читать 1 минуту

Sohu: При попытке отобрать Курилы силой Япония лишится своего архипелага

Япония все чаще упоминает о возможности силового захвата Курильских островов, находящихся под контролем России. Также она усиливает свою армию, осуществляя строительство вертолетоносцев типа «Идзумо», приобретая у Соединенные Штатов истребители пятого
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 января – пасмурно, до -12 °C | город Мытищи: погода, 7 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 января – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 января – пасмурно, до -10 °C | Королев: погода, 7 января – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 7 января – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 7 января – облачно с прояснениями, до 12 °C |