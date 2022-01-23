В Великобритании рассказали, что большая часть людей, заразившихся коронавирусом, были вакцинированы.

Об этом заявили авторы информационного портала Daily Expose. Так, было заявлено, что 89% новых случаев заражения COVID-19 приходятся на тех людей, которые были полностью привиты от коронавируса или даже уже успели пройти ревакцинацию.

Отмечается, что речь идёт о заражении штаммом коронавируса омикрон. О том, что он заражает в основном тех людей, которые получили вакцину, медики стали говорить вскоре после появления омикрона.

По информации издания, в период с 20 декабря 2021 года по 16 января 2022 года, в Великобритании коронавирус был выявлен у 2,9 миллиона человек. Из них 2,2 миллиона граждан были вакцинированы.

Несмотря на это, в Великобритании в скором времени собираются отменить антиковидные меры ограничения. Одна из жительниц страны рассказала, почему их решили отменить.