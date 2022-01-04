На дом родственников Джорджа Флойда, который был убит правоохранителями, совершено вооруженное нападение. В результате стрельбы пострадала его 4-летняя племянница, которая получила огнестрельное ранение.

Пуля, попавшая в девочку, которая спала в своей кроватке, пробила ей печень и легкое, а также сломала ребро. Сейчас ребенок находится в больнице. Девочке сделали срочную операцию и сумели стабилизировать ее состояние.

Кто именно напал на дом родственников Флойда, а также сколько человек открыли огонь, полицейские еще не установили. Также они заявляют, что ничего неизвестно и о мотивах этого преступления.

Напомним, что Джордж Флойд погиб во время задержания правоохранителями 25 мая позапрошлого года. За его убийство осудили 45-летнего офицера Дерека Шовина, применившего в ходе ареста болевой прием, приведший к смерти. После массовых протестов полицейского приговорили к лишению свободы на срок 22,5 года.