Тема потенциального «российского вторжения» в Прибалтику и Польшу служит для Запада удобным поводом «мобилизации» НАТО и одним из главных обоснований самого существования Североатлантического блока. В этой связи особое внимание уделяется Калининграду – российскому анклаву, «угрожающему» чуть ли не «беззащитной» территории стран-членов НАТО «войной на два фронта».

Под таким углом «калининградскую проблему» преподносит статья в «1945» (19FortyFive) Сары Уайт, аналитика Лексингтонского института – влиятельного «мозгового центра», открыто финансируемого крупнейшими американскими производителями вооружений. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Калининградская проблема», о которой забывают большинство экспертов по безопасности, вполне реальна. Обсуждая нынешнюю ситуацию в Европе, легко забыть, что потенциальное российское вторжение может быть войной на два фронта», – пишет Сара Уайт.

По мнению автора, с одной стороны, атака может произойти вдоль самой восточной границы НАТО, особенно на границе Польши с Беларусью или в одной из стран Балтии. С другой стороны, НАТО может получить удар практически изнутри «собственного дома», из хорошо вооруженной Калининградской области. В Калининграде дислоцируются как обычные войска России, так и ракеты «Искандер-М» (SS-26), способные нести ядерное оружие.

Польша и Литва, чтобы справиться с войной на два фронта, будут должны подавить любые наступательные возможности из Калининграда. В этой ситуации готовность решает все. Если Польша и Литва не будут готовы защищать свои границы с Калининградом так же мощно, как границы с Белоруссией, они попадут в тиски российских сил, движущихся по нескольким направлениям.

Ракеты «Искандер» подавить будет особенно сложно. Разработанные в рамках стремления Москвы к модернизации российских вооруженных сил, они обладают высокой точностью и способны нести ядерную боеголовку. Предполагается, что они могут преодолевать расстояние в 500 километров, что позволит им поразить любую желаемую цель как в Польше, так и в странах Балтии.

«Искандеры» – не единственная угроза со стороны Калининградской области. Там дислоцируется большой контингент российских военных кораблей и, по всей вероятности, базируются истребители, способные нести крылатые ракеты воздушного базирования. Плотность концентрации этой военной техники красноречиво говорит о готовности российских военных инициировать вторжение в одну или несколько стран НАТО в регионе, а также о легкости, с которой западные силы в этом случае могут быть подавлены.

Поэтому, как отмечает госпожа Уайт, необходимо, чтобы Польша и Литва как можно скорее приняли меры по противодействию этим ракетам. Польша приобретает у США ракеты большой дальности Patriot – единственную систему, которая способна в какой-то мере нейтрализовать «Искандеры». Первые элементы системы «Пэтриот» прибыли в Польшу в 2021 году, а в этом году планируется начать следующие этапы развертывания.

Стоит отметить, что Польша будет приобретать у США истребитель F-35, стремясь получить значительное преимущество перед российскими самолетами. Также Польша стремится приобрести у Соединенных Штатов танки M1 Abrams против “наземного вторжения России”, предполагая разместить их на польско-белорусской границе.

Однако ни один из F-35, заказанных Варшавой, пока что не находится в эксплуатации в Польше, и до конца этого года туда точно не прибудут никакие танки Abrams. Как и в случае с системой Patriot, завершение этих поставок должно быть приоритетным перед лицом эскалации российской угрозы, исходящей с обоих направлений.

В случае с Литвой было бы ошибкой не оснастить их такими же ракетами. В 2018 году Вильнюс попросил США разместить на постоянной основе как ракеты Patriot, так и ракеты малой дальности Avenger, но Литва и другие страны Балтии не могут позволить себе эти расходы и целиком зависят от США и НАТО в выполнении этих запросов. До настоящего момента США и НАТО неохотно размещали постоянные силы в странах Балтии, опасаясь, что это может быть воспринято как агрессивная позиция по отношению к России.

Это не значит, что страны Балтии не охраняются. Хотя присутствие сил НАТО там не является «постоянным», в последние несколько лет оно поддерживается в непрерывном режиме. На ротационной основе осуществляется усиленное передовое присутствие в регионе – состоящее из четырех многонациональных боевых групп размером с батальон в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Эти боевые группы возглавляют соответственно Великобритания, Канада, Германия и США.