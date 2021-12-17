читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Зенитно-ракетные системы С-500, которые уже сейчас поступают на вооружение российских ПВО, будут задействованы лишь на стратегически важных участках границы. Их используют только для уничтожения целей, с которыми не справятся С-400 «Триумф» и другие комплексы противовоздушной обороны.

Так, С-500 может обнаруживать самолеты-невидимки F-35 и F-22, перехватывать еще в космосе баллистические ракеты, сбивать гиперзвуковые боезаряды. ЗРС реагирует на любые угрозы эффективно и очень быстро. Так, если С-400 делает это за 9-10 секунд, то «Прометей» – всего за 3-4.

Боезаряды для С-500 являются довольно дорогими, поэтому они не будут расходоваться на уничтожение тех целей, с которыми вполне могут справиться модернизированные версии С-300, комплексы С-400 и С-350, другие системы противовоздушной обороны. Задачей «Прометеев» станет заатмосферный перехват ракет противника, атака сложных воздушных мишеней, а также прикрытие дальних границ воздушного пространства России на высоте 200 или более километров.

Вам может понравиться

Сенатор Цеков рассказал, почему Украина не начинает наступление на Донбассе

Заявления Кремля о готовности оказать помощь Донбассу в случае наступательной операции ВСУ останавливает Киев от приказа о начале полномасштабных боевых действий, уверен российский сенатор Сергей Цеков. Его слова передают URA.ru.

American Thinker: Европе было бы лучше, если бы ее завоевала Россия

Россия вряд ли строит планы захвата Западной Европы, но даже если она внезапно вторгнется на эти территории, это совсем не повод проливать кровь американских солдат, пишет издание American Thinker. Автор

Три самолета ВВС США устроили “массовую разведку” у побережья Крыма

14 декабря США в очередной раз провели разведывательную миссию у самых российских границ в Крыму. В ней принимало участие сразу три самолета-шпиона, что показал мониторинговый сервис PlaneRadar. Речь идет о
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 декабря – облачно с прояснениями, до -1 °C | город Мытищи: погода, 17 декабря – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 декабря – переменная облачность, до -12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 декабря – небольшой снег, до -10 °C | Королев: погода, 17 декабря – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 17 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Армавир: погода, 17 декабря – пасмурно, до 7 °C |