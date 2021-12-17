Зенитно-ракетные системы С-500, которые уже сейчас поступают на вооружение российских ПВО, будут задействованы лишь на стратегически важных участках границы. Их используют только для уничтожения целей, с которыми не справятся С-400 «Триумф» и другие комплексы противовоздушной обороны.

Так, С-500 может обнаруживать самолеты-невидимки F-35 и F-22, перехватывать еще в космосе баллистические ракеты, сбивать гиперзвуковые боезаряды. ЗРС реагирует на любые угрозы эффективно и очень быстро. Так, если С-400 делает это за 9-10 секунд, то «Прометей» – всего за 3-4.

Боезаряды для С-500 являются довольно дорогими, поэтому они не будут расходоваться на уничтожение тех целей, с которыми вполне могут справиться модернизированные версии С-300, комплексы С-400 и С-350, другие системы противовоздушной обороны. Задачей «Прометеев» станет заатмосферный перехват ракет противника, атака сложных воздушных мишеней, а также прикрытие дальних границ воздушного пространства России на высоте 200 или более километров.