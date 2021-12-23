Западные журналисты весь текущий месяц пытаются массово аккредитоваться на Донбассе, что вполне может указывать на подготовку Соединенными Штатами провокации в регионе, заявил глава проекта News Front Константин Кнырик изданию «Царьград».

Он отметил, что в последний раз такая активность западных СМИ наблюдалась 7 лет назад. После этого Донбасс их не особенно привлекал.

Также журналист подтвердил слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможной провокации Киева с применением химического оружия. Он напомнил, что Украина неоднократно демонстрировала агрессию по отношению к мирным жителям самопровозглашенных республик, поэтому никаких вопросов, способна ли она отравить их химическим оружием, не возникает.

«Тут кто-то рассуждает, способна Украина на химическую атаку или нет. Конечно, способна! Никаких сомнений нет. Даже в отчётах ОБСЕ стало появляться, что военные Украины стреляют именно по объектам гражданской инфраструктуры», – пояснил эксперт.

По словам журналиста, американские ЧВК давно сотрудничают с так называемыми украинскими «добробатами». Последние катаются по миру, выполняя задачи американских компаний и они же скорее всего готовились устроить провокацию в Донбассе.