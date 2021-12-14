Гололед, 10-балльные пробки, переполненный транспорт создали немало проблем жителям Санкт-Петербурга утром 14 декабря. Горожане жалуются на работников коммунальных служб города, которые не справились с последствиями очередного снегопада.

Самые масштабные заторы образовались в историческом центре. По другим магистралям машины также двигались с затруднениями. Местные жители сообщали, что добираются до работы пешком, так как общественный транспорт переполнен.

В социальных сетях петербуржцы делятся тем, что тротуары даже не посыпаны песком, а коммунальщики до сих пор не вывезли огромные сугробы. Образовавшаяся на дороге наледь ставит под угрозу здоровье пешеходов.

При этом ранее губернатор Александр Беглов утверждал, что город готов к предстоящей зиме. К примеру, в автопарке Смольного более 1700 единиц снегоуборочной техники. Эксперты же отметили, что для качественной уборки требуется минимум 3500 машин. И это далеко не единственное упущение, в результате которого Петербург столкнулся с трудностями из-за обильного выпадения осадков.