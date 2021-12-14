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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался насчёт боевых действий, которые могут начаться на Украине. Об этом он рассказал в эфире ЛДПР ТВ.

Согласно заявлению Жириновского, уже в феврале следующего года Украина может начать наступление на Донбасс. В случае, если украинская армия начнёт угрожать жизни мирным жителям ЛДНР, то России, как заявил Жириновский, нужно будет вмешаться в происходящее. Войскам РФ, по его словам, потребуется вытеснить армию Украины из ЛДНР.

Дальше, как отметил Жириновский, идти не нужно, хотя армия РФ это может. Но захватывать никого не надо, если об этом не попросят сами украинцы.

Депутат также указал, что защита проживающих в Донбассе людей является целью России и в связи с этим Киеву и Запад нужно предъявить ультиматум.

Ранее в ЛДПР предложили переименовать один из городов России в честь Владимира Жириновского. Речь идёт о населённом пункте Жирновск в Волгоградской области.

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