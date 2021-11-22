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В ЛДПР захотели изменить название населенного пункта Жирновск, расположенного в Волгоградской области, переименовав его в честь своего лидера Владимира Жириновского – «Жириновск».

Согласно словам Бориса Чернышова, российского парламентария и члена ЛДПР, данное предложение уже было направлено региональной администрации и главам поселения. В партии считают, что горожане будут не против подобного переименования, так как оно положительно скажется на развитии города. При этом на замену вывесок и бланков понадобятся минимальные затраты, считает депутат.

Однако жители Волгоградской области и Жирновска оказались против подобной идеи. В информагентстве «Блокнот Волгоград» провели соответствующий опрос – отрицательный ответ дали 83% респондентов. Они напомнили, что всем горожанам потом придется менять свои документы, на что уйдет масса времени, нервов и сил. Местные власти тоже ответили отказом на предложение ЛДПР.

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