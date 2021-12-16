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Американские эксперты Тайлер Роговей и Томас Ньюдик из издания The Drive прокомментировали испытания модернизированного российского беспилотника «Охотник», которые прошли в Новосибирске 15 декабря. Они отметили, что с этими БПЛА российские войска получили новые возможности.

Так, конструкторы хорошо потрудились над внешней обшивкой дрона и над его соплом, благодаря чему им удалось снизить радиолокационную и инфракрасную сигнатуры. Благодаря этому «Охотник» смело можно называть беспилотником-невидимкой.

Прокомментировали испытания и авторы французского издания Meta Defense. Они отметили, что теперь БПЛА сможет нести больше вооружений, что обеспечит ему превосходство над противником. По мнению экспертов, Россия постепенно выходит на лидирующие позиции в сфере разработки беспилотных аппаратов, несмотря на то, что значительно задержалась на старте и уступила первенство Китаю и Соединенным Штатам.

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