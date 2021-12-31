После ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» энергетический кризис в Европе прекратиться сам собой, а цены обвалятся до 500 долларов за 1000 кубометров газа, уверены эксперты. Они также считают, что нельзя исключать вариант с запуском СП-2 еще до завершения сертификации европейским регулятором.

Такая ситуация может возникнуть, если Евросоюз столкнется с нехваткой газа или температура воздуха стремительно поползет вниз.

Эксперт Алексей Гривач, занимающий пост замглавы Фонда национальной энергетической безопасности, заявил, что сейчас цены могут резко возрасти, если Европа исчерпает резервы либо начнется похолодание. Однако запуск «Северного потока-2» внесет свои коррективы и стоимость голубого топлива заметно снизится. Однако она вряд ли опустится до того уровня, который был в 2019 году до пандемии коронавируса.

Эксперты отметили, что хотя цены были нестабильными на протяжении последних двух лет и постоянно изменяли, однако сейчас они все же зависят только от ситуации с «Северным потоком-2».