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Военный обозреватель Антон Лавров высказался насчёт захода французского фрегата FS Auvergne в Чёрное море. Об этом он сообщает в своей статье для издания «Известия».

FS Auvergne был принят в состав французского флота в 2018 году, его специализацией является борьба с подлодками. Отмечается, что корабль довольно сильно проигрывает по мощности ПВО и скорости британскому эсминцу Defender, который этим летом нарушил госграницу России. Кроме того, отмечается и сравнительно небольшое количество крылатых ракет на борту в сравнении с американским эсминцами и крейсерами.

Подобным жестом, по словам Лаврова, Франция хочет продемонстрировать поддержку Киеву. Кроме того, обозреватель предполагает, что заход французского корабля в Чёрное море является маркетинговым ходом. Так, Украина не может купить боевые машины США, так как они весьма дороги. Поэтому страны, которые ограничены в средствах, задумываются над приобретением французской боевой техники.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что Россия сможет за минуты уничтожить американский флот в Черноморском регионе, если они нарушат конвенцию Монтрё. Он отметил, что США стоит прекратить провокации в данном регионе, чтобы снизить напряжение.

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