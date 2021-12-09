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Если Соединенные Штаты обойдут конвенцию Монтрё, они без особого труда завоюют господство в Черном море, заявил американский офицер ВМС Брайан Харрингтон. Политолог Яков Кедми позволил себе не согласиться с этим утверждением и пояснил, как Россия будет противодействовать этому.

Он напомнил, что конвенция выдвигает ограничения по тоннажу кораблей не принадлежащим странам региона, а также по времени их пребывания в Черном море. Они должны находиться в акватории не более 21 дня. США неоднократно нарушали это требование, однако в основном они все-таки соблюдают правила.

Кедми рассказал, что конвенция подписана многими странами и представляет собой международное соглашение, которое невозможно изменить или обойти. Его можно только нарушить, что и предлагает сделать Харрингтон.

Однако Россия вряд ли допустит подобные действия. Ее Черноморский флот в любой момент готов вступить в противостояние с кораблями США и НАТО. Однако у РФ в регионе имеется не только ЧФ. Кроме того, в Крыму располагается боевая авиация, береговые ракетные комплексы и много всего другого. Этого будет достаточно, чтобы в считанные минуты уничтожить весь американский флот, если ему вдруг взбредет в голову явиться в Черное море в обход конвенции Монтрё и проявить агрессию.

Для снижения напряжения в Черноморском регионе НАТО достаточно просто прекратить провокации. Это возможно, если США и Альянс реализуют договоренности, достигнутые во время встречи глав государства Владимира Путина и Джо Байдена.

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