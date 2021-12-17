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На улицах Санкт-Петербурга прошла акция активистов. Дед Мороз поздравлял жителей города с приближающимся Новым годом и вручал им подарки, желая нового толкового губернатора.

Непрофессионализм нынешнего губернатора давно вызывает возмущение горожан. Перечисление его ошибок и случаев вопиющей некомпетентности заняло бы не один лист. С возложенными на него задачами глава города очевидно не справляется.

К сожалению, выбрать другого, более толкового возможно будет только в 2024 году, так что петербуржцам остаётся уповать на чудеса. А поскольку главный новогодний кудесник – Дед Мороз, то к его образу и обратились петербургские активисты. Затейник в костюме сказочного персонажа вручал прохожим ёлочные шарики и желал хорошего, грамотного градоначальника.

В конце ноября переодевшиеся в костюмы Дедов Морозов активисты общественного движения «Маяк» опрашивали жителей Санкт-Петербурга на тему праздничных пожеланий городу. В лидерах оказалась мечта о другом, более толковом губернаторе.

Через некоторое время по улицам Петербурга в сторону Смольного прошествовал еще один «зимний волшебник» и на санях вез большой ящик. Судя по надписи, именно там и везли долгожданный подарок для горожан – нового главу города.

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