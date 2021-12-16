Юрист Ирина Сивакова сообщила о стаже, который не учитывается для начисления пенсии. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Согласно заявлению юриста, сейчас всё чаще ПФР не учитывает определённые периоды работы граждан, если не удаётся получить подтверждение работы у работодателя.

Так, за сотрудника могут производиться страховые взносы в ПФР, однако если работодатель не отметил в отчётах периоды работы сотрудника, то взносы на его счёт зачислены не будут. Чтобы не допустить такой ситуации, юрист рекомендует гражданам следить за указанной информацией о своей работе на сайте ПФР.

Кроме того, существуют и периоды, которые также не будут приняты во внимание для расчёта пенсии. Это, как указывает юрист, служба в армии, время ухода за ребёнком, пожилыми и инвалидами, период, когда выплачивалось пособие по безработице. Но не учитывать эти периоды будут только в том случае, если россиянин претендует на досрочную пенсию.

Ранее мы сообщали, что в следующем году пенсии будут подняты на рекордную сумму. Речь идёт об индексации выплат.