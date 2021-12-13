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Специалисты рассказали, как в следующем году повысятся пенсионные выплаты. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Повышать пенсии будут в несколько этапов на протяжении года. В итоге изменения коснутся абсолютно всех пенсионеров. Уже с 1 января на 5,9% вырастут страховые пенсии. Сумма прибавки у каждого пенсионера будет своя, так как она зависит от размера страховой пенсии. Как заявили специалисты, в среднем пенсионеры будут получать больше на одну тысячу рублей.

В апреле пенсий будут увеличены для тех россиян, которым выплачивают социальные и государственные выплаты. Это, как правило, те пенсионеры, которым не хватило стажа или баллов для того, чтобы получать стандартную пенсию. Для них повышение составит 7,7%, что является рекордом – обычно повышение данных пенсий составляет не более 2-3%.

В августе прибавку получат работающие пенсионеры. Доплата составит максимум три пенсионных коэффициента. Кроме того, в октябре на 4,3% повысят выплаты для военных пенсионеров.

Недавно пенсионеров, получающих выплаты на карту “Мир”, предупредили о том, что её могут заблокировать. Произойти это может из-за частых переводов денег от детей или при совершении онлайн-покупок.

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