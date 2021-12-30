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Литва оказалась под прицелом сразу двух стран – России и Китая. Об этом рассказывает The Wall Street Journal.

Как считают авторы статьи, своих намерений эти государства даже не скрывают. К примеру, указывается, что Россия нагнетает напряжённость вокруг Литвы и намеревается создать в этой стране правительство, которое будет лояльно к Москве. В частности, на эти намерения, по мнению журналистов, указывают взаимоотношения с Белоруссией и расположение в Калининградской области мощной армии.

Китай же занимается осуществлением «политического и экономического возмездия». Причиной для этого называется выход Литвы из формата 17+1. Ещё одним поводом является открытие представительства Тайваня в этой стране.

При этом со стороны США и Европы Литва не получает полноценной поддержки.

Недавно мы сообщали, что Литва в три раза увеличила объем заказа на закупки противотанковых ракет Javelin FGM-148F. Объясняется это решение намерением укрепить долгосрочную обороноспособность.

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