Опасение «российской агрессии» послужило для военно-политического руководства Литвы основанием в три раза увеличить объем заказа на дополнительные закупки противотанковых ракет американского производства Javelin FGM-148F. Об этом пишет в интернет-издании «1945» (19FortyFive) военный обозреватель Майкл Пек. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Агентством сотрудничества в области обороны и безопасности (DSCA) Государственного департамента США, отвечающим за экспорт американских вооружений, только что была одобрена корректировка заявки от Литвы. Первоначально Литва собиралась закупить 111 ракет FGM-148F Javelins и 10 пусковых установок к ним на общую сумму 28,3 миллиона долларов.

Теперь Литва увеличила размер закупки, который стал составлять 341 ракету Javelin, 30 пусковых установок, а также зарядные устройства, учебные, тренажеры и вспомогательное оборудование. Ориентировочная общая стоимость нового пакета закупки вооружений составляет 125 миллионов долларов.

«Предлагаемая продажа поможет Литве укрепить свою долгосрочную обороноспособность для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, чтобы соответствовать требованиям национальной обороны. Для национальных интересов США жизненно важно помочь Литве в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны. Литве не составит труда интегрировать данное оборудование в свои вооруженные силы», – говорится в заключении DSCA.

Литва уже знакома с системами Javelin после продажи в 2015 году ракет, установленных на машинах M1025A2 HMMWV.

Javelin – переносная противотанковая ракетная система, используемая армией и корпусом морской пехоты США и более чем 20 другими странами, включая Эстонию и совсем недавно Украину. Оснащенная инфракрасной системой самонаведения, ракета представляет собой оружие типа «выстрелил и забыл», где оператор может запустить ее, а затем сменить позицию, в то время как ракета самостоятельно наводится на цель.

Особенно важно, тандемная боеголовка «Джавелина» способна пробивать системы противоракетной защиты на российских танках, такие как взрыво-реактивная броня «Контакт-5», поскольку атакует танки и другую бронетехнику сверху, поднявшись на высоту до 150 метров, прежде чем ударить в уязвимую верхнюю плоскость цели.

Впрочем, есть сообщения, основанные на фотоснимках, о том, что российские танки были модифицированы для отражения от атак сверху такими ракетами, как Javelin. К мерам защиты относятся решетчатая броня для преждевременного взрыва боеголовки ракеты и, по всей вероятности, установка средств генерации помех для прерывания работы ракетных систем наведения на цель.

Помимо Javelin, Литва закупила и противотанковые ракеты шведского производства Carl Gustav.

«Крошечные страны Балтии прекрасно знают, что они не могут отразить полномасштабное российское вторжение. Тем не менее, переносные противотанковые средства, которые несет легкая пехота, действующая на своей территории, способны нанести значительный урон в случае военного конфликта, в котором Россией будет задействовано большое количество бронетехники», – заключает Майкл Пек.