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«Производство кризисов», которое организовали США и Европа, приносит прибыль только России, уверен политолог Уолтер Мид. В своей публикации в издании Wall Street Journal он пояснил, что в ситуации вокруг Украины, которую Запад усиленно раздувает последние несколько недель, президент РФ зарабатывает баллы и уверенно обыгрывает США.

Эксперт отметил, что сейчас затраты РФ минимальны, а ее войска находятся в пределах страны, не пересекая границ Украины. Однако о ней постоянно говорит весь мир, способствуя росту авторитета.

Бесконечные разговоры о войне, которые транслирует Запад, объединяют жителей России и делают ее еще сильнее. В США же мнения о «грядущей войне» разнятся, поэтому Вашингтон собственными руками разъединяет американцев.

По мнению Мида, России может и надоесть вся эта возня вокруг придуманной Соединенными Штатами войны. Поэтому она задействует более жесткие меры и добьется всех своих целей на Украине. При этом ей даже не придется делать что либо самой.

К примеру, в Сирии и Ираке местное ополчение может начать действия по захвату американских военных баз, в чем им с удовольствием поможет Иран. Также проблемной остается ситуация вокруг Тайваня, который в любой момент может оказаться захвачен Китаем. Если все это случится разом, США уже не нужна будет Украина, которая находится в тысячах миль.

Все действия России сейчас – это просто грамотная реакция на истерики Запада. Пока США и НАТО будут привлекать к РФ столько внимания, она продолжит гнуть свою линию, зарабатывая все больше очков и становясь по-настоящему великой сверхдержавой за счет усилий главных противников.

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