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Объединенная Европа продлила санкции в отношении России, которые были приняты в далеком уже 2014 году, однако никак не может прийти к согласию по усилению этих ограничений, сообщило американское издание The Washington Post.

Авторы отмечают, что причина кроется в зависимости ЕС от России в энергетической сфере. Именно из-за нее даже ярые ненавистники РФ, такие как Литва, Польша и Эстония, стараются не выдвигать предложений по новым санкциям.

Пока Евросоюз только угрожает. Сразу же после начала антироссийской истерии, связанной якобы с подготовкой РФ к войне с Украиной Брюссель заявил, что в случае вторжения в отношении Москвы будут введены «адские санкции». Но стоит отметить, что многие государства Европы вряд ли их поддержат. Так, в Испании за новые ограничения против РФ выступает не более 10 процентов населения.

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