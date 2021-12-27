В информационном агентстве WheChat эксперты разместили список продуктов, которые не следует употреблять натощак, чтобы не навредить своему организму.

На первой строчке оказались бананы, в состав которых входит магний, позитивно влияющий на сердечно-сосудистую систему, однако его переизбыток может серьезно навредить. Поэтому если есть бананы на пустой желудок, то можно нарушить баланс магния в организме. Не стоит выпивать молоко натощак, так как оно увеличит нагрузку на ЖКТ и может привести к появлению диареи.

Специалисты также не рекомендуют кушать помидоры на голодный желудок, так как из-за них может нарушиться правильное функционирование пищеварительных органов, что приведет к дискомфорту в области живота. Не следует употреблять чеснок натощак, так как содержащий в нем аллицин нередко становится причиной изжоги. Медики советуют перед тем как начать есть, выпить немного воды, чтобы снизить нагрузку на организм.