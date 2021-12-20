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Военнослужащие немецкого и британского спецназа намеревались проникнут на территорию Приднестровья из Молдавии. Их обнаружили бойцы пограничной службы в зоне безопасности на линии разграничения.

Телеграм-канал WarGonzo рассказал, что военные были переодеты в форму молдавской армии. Они отрабатывали действия по проникновению в самопровозглашенную республику, когда попали на глаза пограничникам.

Официальный Кишинев заявил, что это военнослужащие группы быстрого реагирования, которые проводили в зоне безопасности плановые учения. Никаких действий по переходу на территорию Приднестровья и попыток устроить там диверсию не предпринималось.

Ранее высокопоставленные американские военные заявляли, что НАТО пора ставить Россию на место. В качестве одного из шагов к этому была названа «разморозка конфликтов» в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.

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