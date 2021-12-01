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Попытками «разморозить» конфликт в Приднестровье Соединенные Штаты и НАТО намереваются навредить России. Одновременно с этим они превратят небольшие государства в пушечное мясо, уверен бывший президент Молдавии Игорь Додон.

Так он прокомментировал заявление бывшего советника Трампа Джона Болтона, который призвал США «разморозить» все конфликты вокруг России, включая Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье, называя ПНР полностью зависимым от РФ «искусственным образованием». Он также заявил, что Вашингтон должен реально помочь Украине.

По мнению Додона, главной целью таких действий станет создание пояса безопасности у российских границ, а Приднестровье и другие республики превратятся в мишень. Потому что любые противостояния будут происходить на их территории.

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