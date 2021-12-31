Молдавия и Украина с 1 января намерены начать спецоперацию по экономической блокаде Приднестровья, рассказал военный корреспондент Семен Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo. Он также отметил, что спонсором блокады выступает Евросоюз.

Для проведения операции Киев и Кишинев будут использовать средства, выделяемые ЕС в рамках миссии по приграничной помощи обеим странам. Молдавия намерена взять под свой контроль ввоз товаров первой необходимости в Приднестровье и тем самым выстроить собственную инфраструктуру на территории республики.

Для этой цели она собирается оказывать жесткое экономическое давление на ПМР. Украина же добровольно вызвалась помочь в блокировке границ самопровозглашенной республики. Стоит заметить, что официальных данных об этом не озвучивает ни одна из сторон.