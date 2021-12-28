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В США провели отработку мощного удара по российской армии, который позволил бы уничтожить около 14% от Вооружённых сил России.

Как сообщает портал avia.pro, недавно был замечен самолёт, который проводил разведку вдоль границ Украины. Было предположено, что целью разведки самолёта является ополчение ДНР, однако позже было заявлено, что полёт был направлен против российских войск.

На это указывает траектория полёта самолёта-разведчика. Так, он провёл сканирование некоторых российских областей. Кроме того, специалисты указали на то, что данный самолёт является также командным воздушным пунктом и он может использоваться для наведения крылатых ракет.

Самолёт провёл разведку в Белгородской, Ростовской, Воронежской, Курской и Брянской областях – именно здесь находятся российские войска, чья численность, согласно информации НАТО, составляет около 122 тысяч человек. Таким образом, было выдвинуто предположение, что НАТО прорабатывает нападение на войска России.

Недавно у границ России был замечен самолёт Великобритании. Он проводил разведку над Чёрным морем.

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