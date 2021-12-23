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В украинском воздушном пространстве появился британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint. По информации мониторингового сервиса Flightradar можно увидеть, что воздушная машина поднялась в небо на базе Лейкенхит и сразу же взяла курс на Украину.

Самолет пролетел над Одесской областью, после чего отправился к южным границам России.

Натовские разведывательные самолеты и дроны с завидной регулярностью кружат у рубежей воздушного пространства РФ. Сперва это были только американские летательные аппараты, сейчас к ним присоединилась авиация Франции и Великобритании.

Помимо разведывательных самолетов, у границ РФ все чаще появляются истребители и бомбардировщики Североатлантического альянса. Так, 11 декабря один из летательных аппаратов чуть не спровоцировал катастрофу пассажирского лайнера «Уральских авиалиний», следовавшего в Сочи из Екатеринбурга.

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