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Врач-онколог Илья Фоминцев рассказал, как пациентам защитить свои права в случае столкновения с обманом в российских больницах. Его слова передаёт издание «Лента.ру».

Чтобы избежать таких проблем, как превышение сроков оказания медпомощи или несоблюдение рекомендаций по лечению, пациентам нужно грамотно задавать персоналу вопросы. Он объяснил, что прямые и конкретные вопросы повышают шансы на более активную работу медперсонала. Врач указал, что если все пациенты начнут задавать вопросы именно так, то врачам придётся на них отвечать. Сейчас же многие пациенты попросту не знают о своих правах и о том, что им спрашивать.

Фоминцев также рассказал о платформе «Все не напрасно». Портал является справочником, который содержит информацию, которая позволит пациенту понять, что с ним происходит. На данный момент сведений на портале не очень много, но он постепенно будет пополняться.

Недавно врач Наталья Мальцева рассказала, что увеличилось число людей с аллергией на холод. Она отметила, что сталкиваются с этой проблемой люди не только зимой, но и летом.

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