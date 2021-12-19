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В мире растет количество случаев аллергии на холод, которая долгое время считалась редким заболеванием, рассказала аллерголог московской ГКБ №52 Наталья Мальцева. Она также пояснила, что от этого недуга люди страдают не только зимой, но и летом.

Основные симптомы аллергии на холод – это одна из разновидностей крапивницы, сопровождающаяся появлением на коже волдырей, а также дерматит и насморк. Такая реакция в отдельных случаях может указывать на патологии печени, а также на перенесенные мононуклеоз или сифилис.

Холодовая крапивница часто возникает не только после длительного пребывания на холоде. У многих людей она появляется после купания в холодной воде либо контрастного душа, подразумевающего перепад температур.

Серьезным осложнением аллергической реакции является анафилаксия, которую несложно диагностировать по резкому снижению давления, сильным болевым ощущениям и появлению отека. В случае возникновения таких симптомов нужно срочно связываться с врачом, так как в 10-20 процентах случаев они могут спровоцировать смерть пациента.

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