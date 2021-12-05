читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Симон Мацкеплишвили, специалист в области медицины, назвал одну из причин того, почему именно умирают люди, зараженные коронавирусной инфекцией.

Согласно его словам, многое зависит от времени – важно вовремя начать лечение в случае обнаружения данной болезни. Он отметил, что если при обнаружении у больного симптомов вирусного заболевания начать лечить его безопасными и простыми лекарствами, то можно не допустить его госпитализации, где будут использовать более тяжелые препараты, имеющие серьезные побочные эффекты.

Медик добавил, что людям с признаками SARS-CoV-2 нужно тут же обращаться за помощью в больницу. К этим симптомам он отнес исчезновение возможности чувствовать запахи и вкусы, а также сильную ломоту в мышцах. Однако человек, который вакцинировался или уже переболел коронавирусом, может не столкнуться с подобными проблемами.

Вам может понравиться

Эксперты предупредили людей с диабетом об опасности употребления хурмы

Специалисты предупредили, что хурма может навредить здоровью некоторых людей. Об этом сообщает Harper’s Bazaar. Как отмечается, хурма содержит множество полезных микроэлементов и витаминов, и употребление этого фрукта помогает укрепить иммунитет.
  • Анна
  • 03.12.2021
  • читать 1 минуту

Sina: рис эффективно снижает уровень сахара в крови и давление

Обозреватель китайского информагентства Sina отметил, что рис может помочь снизить артериальное давление и содержание сахара в крови. Согласно словам диетолога, большинство приготовленных блюд не стоит оставлять в холодильнике на ночь,

Психологи: секрет качественного секса заключается в эмоциональном состоянии партнеров

Команда психологов из Канады определила, что качество полового акта во многом зависит от того, в каком эмоциональном состоянии находятся партнеры. Согласно словам исследователей, чтобы получить максимальное удовольствие от процесса партнеры
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 5 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 декабря – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 5 декабря – дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 5 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Армавир: погода, 5 декабря – пасмурно, до 10 °C |