Симон Мацкеплишвили, специалист в области медицины, назвал одну из причин того, почему именно умирают люди, зараженные коронавирусной инфекцией.

Согласно его словам, многое зависит от времени – важно вовремя начать лечение в случае обнаружения данной болезни. Он отметил, что если при обнаружении у больного симптомов вирусного заболевания начать лечить его безопасными и простыми лекарствами, то можно не допустить его госпитализации, где будут использовать более тяжелые препараты, имеющие серьезные побочные эффекты.

Медик добавил, что людям с признаками SARS-CoV-2 нужно тут же обращаться за помощью в больницу. К этим симптомам он отнес исчезновение возможности чувствовать запахи и вкусы, а также сильную ломоту в мышцах. Однако человек, который вакцинировался или уже переболел коронавирусом, может не столкнуться с подобными проблемами.