Евгений Комаровский, специалист в области медицины, отметил, что сердечные капли могут навредить организму, если принимать их во время стрессовых ситуаций или появления болевых ощущений в области груди.

Согласно его словам, пенсионеры нередко употребляют соответствующие капли, когда у них начинается сильное головокружение или они ссорятся с родными и близкими людьми. При этом данное медицинское средство часто содержит в себе сильнодействующее успокоительное, которое просто убирает боль, не защищая от возможного инсульта и инфаркта.

Врач отметил, что больному, который страдает от частых болей в сердце, следует как можно скорее обратиться за помощью в больницу, а не пить капли, надеясь, что в будущем его самочувствие улучшится. Медики проведут медосмотр и поставят человеку диагноз, после чего назначат ему курс лечения.