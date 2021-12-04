Светлана Ищенко, специалист в области медицины, поведала россиянам о различных привычках, негативно влияющих на суставы и кости человека.

Согласно ее словам, к ним можно отнести отсутствие баланса в питании. Она указала на то, что у большинства жителей страны фиксируется недостаток минералов и витаминов, что повышает риск развития болезней опорно-двигательной системы. Медик не рекомендует употреблять большое количество продуктов, образующих в организме кислую среду, к примеру, хлеб, сахар, алкогольные напитки и мясо.

Следующей привычкой является использование неудобной обуви, к примеру, слишком тесной или обладающей большим каблуком. На позвоночник также губительно влияет длительная работа в сидящем положении. Врач советует хотя бы раз в час делать непродолжительную разминку. Необходимо обязательно одеваться по погоде, так как переохлаждение может вызвать воспаление в суставах.