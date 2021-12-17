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Соединенные Штаты и НАТО все активнее стали действовать в Арктическом регионе. Особенно опасными являются полеты их истребителей и бомбардировщиков, поэтому ВС РФ предпринимают меры для защиты своих северных территорий от нападения с воздуха.

Для этой цели Россия разворачивает в Арктике новые подразделения противовоздушной обороны, которые получат современные радиолокационные станции для обнаружения угроз.

Эти части будут включены в состав первой и третьей дивизий ПВО 45-й армии Северного флота. В их задачу будет входить выявление воздушных целей, появляющихся над Арктикой, а также их отслеживание. В будущем эти подразделения ВС намереваются преобразовать в отдельные радиотехнические батальоны, а затем и в полки. Они создадут своеобразный электронный купол, сквозь который не смогут проникнуть самолеты и беспилотники США.

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