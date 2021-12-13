Военный эксперт Владимир Евсеев сообщил, что комплексы США не способны перехватить ядерные ракеты России.

Как отмечается, ещё около 20-ти лет назад США приняли решение о выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, намереваясь разработать системы ПРО. Однако до настоящего времени им это так и не удалось.

Согласно заявлению Евсеева, системы, которые функционируют на принципах кинетического перехвата, имеются серьёзный недостаток – они довольно ограничены и трудны в применении. Таким образом, если между США и Россией начнётся конфликт, то американцы не сумеют провести эффективную противоракетную оборону.

Единственный способ для США, благодаря которому можно осуществить перехват ядерных ракет, выпущенных из России, состоит в том, чтобы разместить системы ПРО в космосе. Но даже для богатой Америки размещение на орбите тысячи спутников-перехватчиков очень дорого.

Ранее мы сообщали, что специалисты собираются разработать тактическую модификацию российской ядерной торпеды «Посейдон». Она будет иметь более высокую незаметность и скорость.