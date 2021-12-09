Полковник в отставке, военный эксперт и директор Музея войск ПВО РФ в Балашихе Юрий Кнутов в беседе с «Радио 1» заявил о возможности всемирной ядерной войны.

Согласно его заявлению, начнётся ядерная война из-за безответственности американского руководства. Сначала начнётся локальная война, которая потом перерастёт во всемирную ядерную войну. Кнутов рассказал, что в США уже не одно десятилетие занимаются отработкой ударов возле границы с Россией. Сейчас власти Америки вернулись к своим программам.

По словам эксперта, сейчас США занимаются демонстрацией своей силы, и это может привести к началу военного столкновения, причем произойти это может и случайно. К примеру, недавно разведчик RC-135 ВВС США чуть не столкнулся с пассажирским самолётом, в другом случае В-52 хотел пролететь над Крымом.

Эти инциденты Кнутов назвал безответственным, из-за которых может начаться локальная война.

Недавно американский генерал Джон Хайтен заявил, что Россия превосходит США по ядерному арсеналу. Из-за этого воевать с ней опасно.