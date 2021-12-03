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Зампред Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джон Хайтен заявил, что Россия превосходит Соединенные Штаты по ядерному арсеналу, поэтому развязывать войну с ней чрезвычайно опасно. Генерал отметил, что Вашингтон не хочет воевать с Москвой, но тут же отметил, что нужно срочно модернизировать американские МБР.

«Вы должны двигаться быстрее, когда у вас такие соперники, как Россия и Китай», – заявил Хайтен.

Россия действительно довольно активно перевооружает свои стратегические силы. На смену комплексам «Тополь» сперва пришли РС-12М2 «Тополь-М», а затем и РС-24 «Ярс», имеющие как стационарные, так и мобильные версии. Последние отличаются от «Тополей» наличием нескольких боевых блоков, каждый из которых оснащен собственной головкой самонаведения. То есть, одна ракета способна поразить целый ряд стратегически важных целей потенциального противника.

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