Зампред Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джон Хайтен заявил, что Россия превосходит Соединенные Штаты по ядерному арсеналу, поэтому развязывать войну с ней чрезвычайно опасно. Генерал отметил, что Вашингтон не хочет воевать с Москвой, но тут же отметил, что нужно срочно модернизировать американские МБР.

«Вы должны двигаться быстрее, когда у вас такие соперники, как Россия и Китай», – заявил Хайтен.

Россия действительно довольно активно перевооружает свои стратегические силы. На смену комплексам «Тополь» сперва пришли РС-12М2 «Тополь-М», а затем и РС-24 «Ярс», имеющие как стационарные, так и мобильные версии. Последние отличаются от «Тополей» наличием нескольких боевых блоков, каждый из которых оснащен собственной головкой самонаведения. То есть, одна ракета способна поразить целый ряд стратегически важных целей потенциального противника.