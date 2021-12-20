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За минувшие 48 часов ВСУ Украины трижды обстреливали окрестности населенного пункта Горловка, рассказали в представительстве самопровозглашенной ДНР в СЦКК.

19 декабря по городу было выпущено минимум 14 мин. Причем большинство из них летело на район шахты им. Гагарина. Сообщается, что никто из местных жителей и ополчения в результате обстрела не пострадал.

18 декабря Киева обстреливал Горловку дважды. Для этой цели также применялись минометы и гранатометы, информации о раненых и погибших нет.

Народная милиция заявляет, что обстрелы организовали военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, командование которой осуществляет Максим Миргородский.

Напомним, что горловское направление является стратегически важным для Киева. Захватив этот населенный пункт, ВСУ смогут отрезать Донецк от остальной части республики и наносить удары непосредственно по столице.

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