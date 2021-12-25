Ополчение самопровозглашенных ЛНР и ДНР могло бы задействовать на Донбассе тактику российских миротворцев, продемонстрировавшую свою эффективность в Абхазии, считает военный корреспондент Александр Сладков.

Он рассказал, что в 2008 году миротворцы связались с командиром наиболее крупной военной базы в Абхазии и предупредили, что через 10 минут они должны покинуть объект. Грузинские ВС не стали спорить и ушли с базы, где точно в назначенное время «прогремели гром и молния».

От объекта после удара осталась только воронка, поэтому войска Грузии сразу же свернули остальные свои военные объекты и покинули территорию республики. На это ушли всего сутки.

Таким же образом Народная милиция ЛНР и ДНР могла бы усмирить ВСУ и свести к минимуму риск начала вооруженного столкновения.