В комментариях под новостями французского информационного агентства Le Figaro некоторые пользователи призвали Киев возвратить России все русскоязычные территории.

Французы начали критиковать заявления Украины об обстановке, сложившейся на российско-украинской границе. Они отмечают, что высказывания о возможном вооруженном конфликте слышны лишь со стороны Североатлантического альянса, Соединенных Штатов и администрации Владимира Зеленского, украинского лидера.

Ряд комментаторов отметили, что все решения киевские власти принимают только после согласования с Вашингтоном. Они также обвинили их в проведении постоянной пропаганды. Один из пользователей заявил, что никто не поверит в то, что Российская Федерация готовится «вторгнуться» на территорию Украины.