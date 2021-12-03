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В комментариях под новостями французского информационного агентства Le Figaro некоторые пользователи призвали Киев возвратить России все русскоязычные территории.

Французы начали критиковать заявления Украины об обстановке, сложившейся на российско-украинской границе. Они отмечают, что высказывания о возможном вооруженном конфликте слышны лишь со стороны Североатлантического альянса, Соединенных Штатов и администрации Владимира Зеленского, украинского лидера.

Ряд комментаторов отметили, что все решения киевские власти принимают только после согласования с Вашингтоном. Они также обвинили их в проведении постоянной пропаганды. Один из пользователей заявил, что никто не поверит в то, что Российская Федерация готовится «вторгнуться» на территорию Украины.

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