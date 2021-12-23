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Некачественная работа коммунальщиков Смольного привела к тому, что на дорогах Петербурга образовался гололед. Однако вместо того, чтобы с ним бороться, аппарат губернатора Александра Беглова через подконтрольные СМИ раздает советы, как сделать обувь антискользящей.

В частности, такая инструкция была опубликована на страницах газеты «Метро». В ней предлагается воспользоваться резиновыми накладками-«ледоходами» или приклеить на подошву крупнозернистую наждачную бумагу. При этом в статье отмечается, что бумага размокнет от контакта с водой, а клей испортит внешний вид обуви.

Стоит отметить, что не почищенные от снега и льда дороги спровоцировали рост числа обращений в травмпункты и больницы. У пострадавших диагностируют не только ушибы и растяжения, но и переломы, грозящие серьезными последствиями.

К примеру, пожилые люди, получившие перелом шейки бедра, имеют плохие прогнозы. В течение года из-за этой травмы погибает до 50% пострадавших.

Примечательно, что неспособность Беглова организовать грамотную работу коммунальщиков вызвала критику со стороны СМИ и простых петербуржцев. Чтобы восстановить медиарейтинг губернатора, с начала текущего месяц Смольный потратил свыше 170 млн рублей.

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