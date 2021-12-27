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В настоящий момент происходит глубинная трансформация человечества, которое вполне может вернуться в первобытным инстинктам и Третью мировую войну начать из-за нехватки элементарных ресурсов, считает телеведущий Владимир Соловьев.

Он пояснил, что условный англо-саксонский мир будет воевать скорее всего против России, Индии и Китая. Причем целями вооруженного столкновения станут элементарные вещи, которое многие века были общедоступными.

Сейчас вызов человечеству бросила пандемия, отмечает Соловьев. Все прежние эпидемии сопровождались голодом, что и приводило к войне. В нынешних условиях ситуация еще хуже, поэтому участники боевых действий будут сражаться за продукты питания, энергоносители и даже за чистую воду. Это возвращает человечество в первобытнообщинный строй, когда все вышеперечисленное становилось причиной вооруженных столкновений.

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