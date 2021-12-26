На телеканале «Россия 1» вышла передача «Москва. Кремль. Путин», во время которой стало известно, где и как президент страны собирается встретить 2022 год.

Во время передачи Владимир Путин побеседовал с ведущим Павлом Зарубиным и ответил на его вопросы. В частности, он рассказал о своих планах на новогоднюю ночь. Комментируя вопрос ведущего, Путин сообщил, что планирует отмечать Новый год с близкими, как и остальные россияне. Затем Путин пошутил, указав, что будет «слушать поздравление президента».

Кроме того, в рамках интервью Путин отметил, что, хоть и не ходит по магазинам, но подарки по возможности выбирает сам. В настоящее время с этим проблем нет, так как есть множество иных способов подобрать подарки. Он выразил надежду, что внуки оценят подарки, которые он им выбрал.

Недавно мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский сам себя поздравил с наступающим Новым годом. Произошло это во время встречи послов.